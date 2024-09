PC investiga caso de jovem estuprada dentro de piscina em Parauapebas

Um abuso sexual a uma jovem de 18 anos está repercutindo em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso é investigado em sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Segundo as informações do portal Zé Dudu, um homem teria abusado da vítima dentro de uma piscina na residência onde ele mora, no bairro Parque dos Carajás, área nobre do município. O caso foi registrado na segunda-feira (09/09), na delegacia da PC.

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Parauapebas”, diz a nota.

Ainda conforme as informações locais, a vítima teria relatado à polícia que foi até a residência após o convite de uma amiga. Porém, ao chamar a jovem para ir até o imóvel, a amiga não teria informado o nome do suspeito. O depoimento da vítima ainda informa que, no local, teria ocorrido o consumo de bebidas alcoólicas. Na ocasião, a vítima relatou que ingeriu apenas uma dose de uísque com energético e foi até o banheiro.

Quando retornou para a área de lazer, onde a suposta amiga e o suspeito estavam, a vítima relatou que o homem a jogou na piscina. Segundo o relato da jovem, ele teria a levado para a borda e tapado a boca dela com as mãos, enquanto cometia o abuso sexual. Mesmo implorando para que o homem parasse o ato, o estupro continuou. Ainda conforme a vítima, a amiga estaria observando tudo e não tentou impedir a violência.

Depois do ocorrido, a vítima saiu do local e foi embora para a casa onde morava. Ela ligou para o pai e relatou o estupro. O responsável e a vítima foram até a delegacia para denunciar o crime.