PC investiga caso de homem suspeito de invadir casa e beijar criança em Itaituba

O suspeito foi detido na manhã de terça-feira (28), na comunidade Jardim do Ouro

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo / Internet)

A Polícia Civil está apurando o caso de um homem de 25 anos que é suspeito de invadir uma casa e supostamente beijar uma criança de três anos em Itaituba, no sudoeste do Pará. A situação teria ocorrido na terça-feira (28), na comunidade Jardim do Ouro, zona rural do município. Nesta quarta-feira (29), a PC comunicou que investiga a veracidade da denúncia.

“A Delegacia de Moraes de Almeida instaurou um inquérito e apura as circunstâncias do caso sob sigilo”, informou.

De acordo com o portal O Giro, o suspeito teria sido detido após ter cometido o abuso contra a criança. O portal teve acesso a informações do posto policial destacado da localidade, que relatou que a mãe da criança procurou a unidade por volta das 11h05 para denunciar o suspeito. A mãe da vítima disse que o suspeito teria invadido sua residência por volta das 10h e beijado seu filho à força no interior da casa.

Após receber a denúncia, a guarnição policial realizou buscas na área comercial da comunidade e localizou o homem cerca de 15 minutos depois, por volta das 11h15. Ele foi abordado e conduzido ao posto policial. Conforme o portal, em seguida, tanto o suspeito quanto as vítimas foram encaminhados ao distrito de Moraes Almeida, onde o caso foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suspeito de abuso sexual

polícia civil do pará
Polícia
PC investiga caso de homem suspeito de invadir casa e beijar criança em Itaituba

