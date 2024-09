PC incinera 200 quilos de drogas ilícitas apreendidas em Redenção e em municípios do Sul do Pará

A Polícia Civil destruiu aproximadamente 200 quilos de drogas na manhã desta sexta-feira (13/09), em Redenção, município do Sul do Pará. O material ilícito foi incinerado em um local reservado. Participaram da ação delegados, policiais e agentes da Vigilância Sanitária do município.

A ação foi executada pela Superintendência Regional do Araguaia Paraense e da Delegacia de Redenção. As drogas foram apreendidas em diversas operações da Polícia Civil e Militar nos municípios da Região de Integração do Araguaia. Os entorpecentes precisam ser mantidas sob custódia da polícia para que sejam submetidas a perícias e como provas de inquéritos.

Após autorização judicial, as drogas são destruídas por segurança. A incineração ocorre em locais mais afastados e com equipamentos adequados, para evitar a propagação de gases tóxicos. As forças de segurança pública do estado apreenderam mais de 6,3 toneladas de drogas somente de janeiro a junho deste ano. Em todo o ano de 2023, foram 9,15 toneladas.

Outra grande incineração de drogas pelos órgãos de segurança do Estado ocorreu na Região Metropolitana de Belém, em abril deste ano quando foram queimados aproximadamente 150 quilos de entorpecentes apreendidos em operações realizadas pela instituição nos três primeiros meses no Estado.