PC forma novos 1.049 agentes, entre delegados, investigadores e escrivães  

O governo do Estado formou 1.049 servidores, entre delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas aprovados em concurso público, o que representa um incremento de 35,74% no efetivo da instituição. A solenidade de formatura, nesta quarta-feira (22), ocorreu na Arena Guilherme Paraense, Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Os novos agentes da segurança pública passaram por formação específica, durante os últimos três meses, com disciplinas teóricas e práticas. Eles receberam treinamento sobre técnicas investigativas avançadas para o combate à criminalidade.

"Esta turma entra para a história do Estado para se somar a um ciclo vitorioso de três anos de mudança de paradigma. Sabíamos que o desafio era enorme, mas o desejo de transformação era muito maior", destacou o governador Helder Barbalho, presente à formatura.

Usuário de cadeira de rodas, Adenirson Lage passou para o cargo de papiloscopista e comemorou a formatura, exigida para o ingresso na Polícia Civil. "Foi uma grande realização conseguir concluir o curso e mostrar que é possível. Eu estou muito feliz", disse.

De acordo com o governador Helder Barbalho, até o final do ano, a meta do governo é acrescentar mais de 7 mil novos servidores aos órgãos do Sistema de Segurança Pública. A expectativa é de que, até o final deste mês de junho, os novos policiais civis do Pará estejam nomeados e aptos para integrar o efetivo da Polícia Civil, nos 144 municípios paraenses.

Para a diretora da Academia da Polícia Civil (Acadepol), delegada Fernanda Maués, responsável pela formação dos novos policiais, a formação contribui para consolidar a atuação dos agentes. “A nossa sensação é de satisfação e felicidade por estar concluindo esse ciclo de formação dos novos policiais civis. Temos a certeza de que eles estão preparados para ingressar na Polícia Civil do Pará", reiterou.