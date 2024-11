PC faz buscas por principal suspeito de matar professor do Acará em Ananindeua

A Polícia Civil faz buscas por um homem que é apontado como o principal suspeito de matar o professor Reginaldo Machado de Lima, de 48 anos, dentro de um kitnet, na Cidade Nova 2, WE 12, em Ananindeua. O crime ocorreu no dia 20 de setembro deste ano, quando a vítima teve mãos e pés amarrados, foi esfaqueada e teve as vísceras retiradas. O corpo do professor, que lecionava na cidade do Acará, foi encontrado no dia seguinte ao crime. Imagens do suspeito foram divulgadas pela PC nesta quarta-feira (13/11).

Imagens de câmeras de segurança disponibilizadas pela PC mostram o homem, que vestia camisa e boné vermelhos e bermuda bege, chegando na frente da casa da vítima em uma motocicleta. Ele entrou na residência de Reginaldo por volta de 19h30. Cerca de duas horas depois, às 21h30, o suspeito saiu caminhando do local e foi embora. Após esse período, as câmeras registraram que mais ninguém entrou ou saiu do imóvel. Ainda conforme as informações, uma caixa de som avaliada em cerca de dois mil reais foi levada da casa do professor.

Até o momento, ainda não há informações sobre quem seria o suspeito que se encontrou com o professor no dia do crime. A vítima, segundo apurações policiais, se relacionava com homens de forma discreta. A investigação policial ainda indica que o professor costumava passar os fins de semana na casa, em Ananindeua.