PC deflagra segunda fase da ‘Operação Proditio’ e prende suspeito de latrocínio em Barcarena

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a segunda fase da Operação Proditio, que investiga o latrocínio de Orlando Guimarães da Conceição Júnior, morto a facadas no dia 25 de julho deste ano. A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Barcarena, Tailândia e Garrafão do Norte.

Durante as diligências, foi possível qualificar outro suspeito e individualizar as condutas dos envolvidos no crime, que teria como motivação a subtração de bens patrimoniais da vítima.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Vila dos Cabanos, com apoio das unidades de Barcarena Sede, Abaetetuba, Tailândia e Garrafão do Norte. O trabalho envolve análise de diversos elementos de prova, incluindo quebras de sigilo telefônico, telemático e bancário dos investigados, o que reforça a complexidade do caso.

Na primeira fase da Operação Proditio, realizada em 21 de agosto, a Polícia Civil já havia prendido um dos principais suspeitos e cumprido três mandados de busca e apreensão. Um dos investigados segue foragido.

A Polícia Civil destacou que o inquérito segue em andamento até a completa elucidação dos fatos e pede que informações que possam colaborar com as investigações sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia 181, serviço gratuito e sigiloso.

O crime

Orlando foi morto com diversas facadas dentro da própria casa, na rua Pedro Cordeiro Xavier, no bairro Renascer com Cristo, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Um amigo da vítima o encontrou sem vida no quarto. A faca usada no crime foi localizada na cozinha, suja de sangue.

Durante as apurações policiais, foi descoberto que o chip telefônico da vítima havia sido roubado e colocado em um dos aparelhos de propriedade do primeiro suspeito preso. O objetivo, segundo a Polícia Civil, seria apagar vestígios do crime e dificultar as investigações.