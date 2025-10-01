Polícia Civil prende dois suspeitos pelo latrocínio de professor no bairro da Marambaia

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil prendeu na terça-feira (30) dois suspeitos pela morte do professor Manoel Ernani Barbosa, de 82 anos de idade, ocorrido em junho deste ano, no bairro da Marambaia, em Belém. Os suspeitos André Kaique Palmeirim de Castro e Fabrício Henrique Gonçalves de Oliveira teriam atirado no professor durante roubo de um cordão de ouro.

Os dois estavam com mandados de prisões preventivas, expedidos pela juíza Luciana Maciel Ramos, da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, de Belém. Os suspeitos responderão pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, previsto no Artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

RELEMBRE - Manoel Ernani Barbosa foi morto a tiros na tarde do sábado do dia 28 de junho deste ano, após reagir a um assalto em um bar na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia. De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito se aproximou da vítima por trás e anunciou o assalto, exigindo um cordão, que teria sido levado.

O professor estava acompanhado de um amigo, que presenciou toda a ação. Na tentativa de conter o assalto, a vítima ainda chegou a correr atrás do assaltante, momento em que foi baleado.

Ernani era professor de espanhol e sócio de um colégio particular no conjunto Cidade Nova 8, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O professor era conhecido pela dedicação e compromisso com a educação, a dedicação aos alunos e o carinho que à comunidade escolar onde atuava.

As investigações apontaram que por volta das 14h20, na avenida Rodolfo Chermont, o professor foi alvejado no tórax, e morreu no local.

Como provas, para embasar representação para a custódia preventiva dos suspeitos estiveram laudos de reconhecimento facial e prosopográfico, emitidos pelo Laboratório de Perícia Prosopográfica e Análise de Imagens, da Diretoria de Identificação “Eneas Martins”, da Polícia Civil do Estado do Pará. Eles confirmaram a identificação facial dos representados, como os autores do crime, com compatibilidade superior a 95%.

As testemunhas presenciais também fizeram o reconhecimento fotográfico, que apontaram os dois indivíduos como os autores do latrocínio, especificando que André Kaique efetuou o disparo e Francisco Henrique era o piloto da motocicleta.

Os policiais da Divisão de Homicídios realizaram diversas campanas até conseguir prender os dois indivíduos no final da tarde de terça. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos presos. Os dois encontram-se à disposição da justiça. Em depoimento, ambos confessaram suas participações no crime em tela.