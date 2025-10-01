Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil prende dois suspeitos pelo latrocínio de professor no bairro da Marambaia

Manoel Ernani Barbosa foi morto a tiros durante roubo de cordão de ouro em junho deste ano

O Liberal
fonte

Suspeitos pelo assassinato do professor Manoel Ernani foram presos nesta terça-feira (30) pela Polícia Civil. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil prendeu na terça-feira (30) dois suspeitos pela morte do professor Manoel Ernani Barbosa, de 82 anos de idade, ocorrido em junho deste ano, no bairro da Marambaia, em Belém. Os suspeitos André Kaique Palmeirim de Castro e Fabrício Henrique Gonçalves de Oliveira teriam atirado no professor durante roubo de um cordão de ouro.

Os dois estavam com mandados de prisões preventivas, expedidos pela juíza Luciana Maciel Ramos, da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, de Belém. Os suspeitos responderão pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, previsto no Artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

RELEMBRE - Manoel Ernani Barbosa foi morto a tiros na tarde do sábado do dia 28 de junho deste ano, após reagir a um assalto em um bar na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia. De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito se aproximou da vítima por trás e anunciou o assalto, exigindo um cordão, que teria sido levado.

O professor estava acompanhado de um amigo, que presenciou toda a ação. Na tentativa de conter o assalto, a vítima ainda chegou a correr atrás do assaltante, momento em que foi baleado.

Ernani era professor de espanhol e sócio de um colégio particular no conjunto Cidade Nova 8, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O professor era conhecido pela dedicação e compromisso com a educação, a dedicação aos alunos e o carinho que à comunidade escolar onde atuava.

As investigações apontaram que por volta das 14h20, na avenida Rodolfo Chermont, o professor foi alvejado no tórax, e morreu no local.

Como provas, para embasar representação para a custódia preventiva dos suspeitos estiveram laudos de reconhecimento facial e prosopográfico, emitidos pelo Laboratório de Perícia Prosopográfica e Análise de Imagens, da Diretoria de Identificação “Eneas Martins”, da Polícia Civil do Estado do Pará. Eles confirmaram a identificação facial dos representados, como os autores do crime, com compatibilidade superior a 95%.

As testemunhas presenciais também fizeram o reconhecimento fotográfico, que apontaram os dois indivíduos como os autores do latrocínio, especificando que André Kaique efetuou o disparo e Francisco Henrique era o piloto da motocicleta.

Os policiais da Divisão de Homicídios realizaram diversas campanas até conseguir prender os dois indivíduos no final da tarde de terça. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos presos. Os dois encontram-se à disposição da justiça. Em depoimento, ambos confessaram suas participações no crime em tela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

latrocídio

morte de professor na marambaia

manoel ernani barbosa
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Civil prende dois suspeitos pelo latrocínio de professor no bairro da Marambaia

Manoel Ernani Barbosa foi morto a tiros durante roubo de cordão de ouro em junho deste ano

01.10.25 10h50

POLÍCIA

Homem é preso com espingarda durante operação da PM no Marajó

Policiais realizaram buscas para encontrar o suspeito que largou a arma e tentou fugir

01.10.25 10h30

POLÍCIA

MPPA oferece denúncia contra motorista embriagado que matou casal e feriu três filhos em Canaã

Acidente ocorreu no último dia 29 de agosto, quando motorista dirigia veículo em alta velocidade na avenida São João

01.10.25 9h40

POLÍCIA

Casal é morto na frente dos filhos em propriedade rural de Brejo Grande

Marcos e Luciana foram mortos dentro da própria casa por uma dupla de motoqueiros

01.10.25 9h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Casal é morto na frente dos filhos em propriedade rural de Brejo Grande

Marcos e Luciana foram mortos dentro da própria casa por uma dupla de motoqueiros

01.10.25 9h01

POLÍCIA

Idoso de 90 anos abandonado em esquina de Belém é resgatado pela Guarda Municipal

O homem teria sido abandonado no local por um próprio familiar

30.09.25 23h07

POLÍCIA

Sargento do Exército morre após colisão com carro no bairro do Telégrafo, em Belém

De acordo com moradores da área, a motocicleta conduzida pela vítima seguia no sentido Pedro Álvares Cabral quando a sargento bateu no carro que vinha no sentido contrário

30.09.25 8h19

DIREITOS

Pará sanciona lei que garante atendimento personalizado e acessível a pessoas surdas

Apesar do avanço da legislação, comunidade surda reclamam da dificuldade de comunicação nos órgãos públicos

01.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda