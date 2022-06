PC cumpre mandado judicial contra a venda de remédios abortivos, em Marabá

Em Marabá, no sudeste do estado, a Polícia Civil informou que investiga o comércio ilegal de remédios para a prática de aborto. Na última terça-feira (7), a PC cumpriu um mandado de busca e apreensão que teve como alvo uma farmácia, no bairro Belo Horizonte, investigada por conta da venda ilegal de remédios abortivos. Com informações do site Zé Dudu.

Na ação, os policiais encontraram 38 comprimidos do medicamento Cytotec, conhecido popularmente por provocar abortos, em procedimento de alto risco para a saúde da mulher. Também foram localizados outros medicamentos, alguns de uso veterinário.

Ainda, segundo a Polícia Civil, no local foram encontrados frascos de produtos anabolizantes, além de luvas, seringas e agulhas. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. A polícia busca reunir mais informações para avançar com as investigações.

O dono da farmácia foi preso em flagrante delito por vários crimes, a exemplo de crime contra a saúde pública, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.