PC cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de extorsão em Belém

Um mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil na terça-feira (24/9), em Ananindeua, na Grande Belém, contra um homem suspeito de praticar os crimes de extorsão majorada e dano qualificado. De acordo com a PC, a prisão foi cumprida na Central de Custódia Provisória da Cidade Nova, onde ele se encontrava custodiado, em virtude de prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

O mandado foi expedido pela Vara de Inquéritos, após parecer favorável do Ministério Público, em investigação na qual se identificou várias pessoas que, no dia 30 de agosto deste ano, teriam quebrado os vidros da fachada de um estabelecimento comercial, localizado no bairro do Guamá, em Belém, em retaliação ao não pagamento de valores exigidos por supostos membros de facção criminosa com atuação na região.

O outro envolvido no crime também teve o mandado de prisão preventiva expedido, mas não foi cumprido, por conta do suspeito ter morrido em confronto com a Polícia Militar no último dia 15 de setembro. As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos.

A Polícia Civil tem intensificado ações contra criminosos responsáveis por extorsões a comerciantes no Pará e reforça a importância da colaboração da população para combater esse tipo de crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia (181), ajudando na localização dos foragidos e na prevenção de futuros crimes.