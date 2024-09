Suspeitos de praticar extorsões contra comerciantes são presos na Grande Belém

Cinco pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa com atuação em Ananindeua, na Grande Belém, foram presas entre segunda (16) e terça-feira (17) suspeitas de extorquir comerciantes da região, além de outros crimes.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) e, segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, os mandados cumpridos foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado.

“As ordens judiciais eram oriundas da Vara de Combate ao Crime Organizado. Elas foram expedidas após manifestação do G​aeco/MPPA em detrimento à investigação feita pela DRFC”, pontuou Resende.

Ao todo, cinco homens foram detidos, dentre eles, dois já estavam custodiados no Complexo Penitenciário de Santa Izabel. Os demais foram localizados em Ananindeua.

O grupo criminoso do qual participavam é o responsável por coordenar extorsões a comerciantes no Estado, sendo esta operação voltada à repressão desse tipo de crime. Todos os detidos já se encontram à disposição da Justiça.

Breno Ruffeil, titular da DRFC, informou que a operação é mais uma ação que visa o combate contínuo às facções criminosas que atuam no Estado.

“Nesta operação, conseguimos localizar e prender um membro do grupo criminoso que exercia funções de relevância na estrutura da organização, contribuindo com a concretização das metas estabelecidas pela Polícia Civil do Pará no Programa de Enfrentamento às Facções Criminosas”, declarou.