PC apura ocupação de prédio que pertence à igreja em Icoaraci

Ao O Liberal, o padre Maurício Henrique Almeida dos Santos, responsável pela paróquia, relatou que a invasão ocorreu no dia 24 de outubro, por volta das 5h

O Liberal
fonte

Comunidade faz protesto após invasão de prédio da Paróquia em Icoaraci. (Foto: Redes Sociais)

A Polícia Civil investiga sob sigilo a ocupação de um prédio que pertence à Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci, distrito de Belém. Ao O Liberal, o padre Maurício Henrique Almeida dos Santos, responsável pela paróquia, relatou que a invasão ocorreu no dia 24 de outubro, por volta das 5h.

“Foi do dia para a noite. Fechamos a igreja e, no dia seguinte, eles já estavam dentro do prédio que fica ao lado. Entraram de madrugada”, contou ele. Segundo o religioso, cerca de 15 pessoas estão no local, entre elas crianças e idosos. Ele afirma que o grupo seria apoiado por uma ONG que alega oferecer assistência a pessoas em situação de rua.

“Eles dizem ter um advogado pago pela ONG, mas o processo que apresentaram não tem relação com o imóvel. A ação fala de uma área desocupada, quando, na verdade, se trata de um prédio da paróquia”, explicou. A Redação Integrada de O Liberal não conseguiu contato com representantes da ONG para solicitar posicionamento. O espaço segue aberto.

O padre Maurício relatou que o prédio invadido fica ao lado da igreja matriz e funcionou, durante anos, como a Escola Paroquial São João Batista. “Por um período, o espaço foi cedido à Seduc, que devolveu o imóvel em 2018. Desde então, estávamos com um projeto de reforma, mas nunca imaginamos que alguém fosse invadir. Eles arrombaram o portão e entraram”, afirmou.

A comunidade registrou boletim de ocorrência e informou a Arquidiocese de Belém, que acompanha o caso. “Temos toda a documentação do terreno e o apoio do nosso arcebispo de Belém. Mas estamos indignados, porque até agora não houve uma decisão judicial. Enquanto isso, eles seguem entrando com materiais, pintando muros e construindo dentro do prédio”, completou o padre.

Manifestação

No último sábado (8/11), moradores e fiéis da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças realizaram uma manifestação após a ocupação do prédio.Segundo a Polícia Militar, a manifestação ocorreu na rua Paes de Carvalho, no bairro Cruzeiro, e reuniu cerca de 50 pessoas.

De acordo com nota da PM, os participantes do ato pediam a reintegração de posse do imóvel que teria sido invadido por um grupo de pessoas. A PM informou que atuou no local para garantir a segurança e orientar os manifestantes, que foram instruídos a aguardar a decisão judicial referente ao caso. Ainda segundo o comunicado, a corporação só pode agir em situações de reintegração de posse mediante ordem judicial acompanhada de um oficial de Justiça.

 

Palavras-chave

prédio invadido em icoaraci

pc apura

ocupação

pertence à igreja
Polícia
.
