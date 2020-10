PC apreende quase meia tonelada de cocaína e R$ 300 mil escondidos em barco, em Monte Alegre

Cerca de 450 quilos de cocaína e R$ 280 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Civil em uma embarcação, no município de Monte Alegre, oeste paraense, na manhã da última sexta-feira (23). Seis pessoas, sendo cinco homens e uma mulher, foram presas durante a ação policial.

De acordo com a polícia, o entorpecente foi localizado na parte interna de uma embarcação, em um compartimento que possivelmente foi adaptado exclusivamente para o armazenamento do entorpecente.

Os presos e o material apreendido em Monte Alegre foram encaminhados para a Delegacia de Santarém, onde foi coletado material para perícia e realizado os procedimentos cabíveis.

A ação foi deflagrada pelo Núcleo de Apoio à Inteligência (NAI/Santarém) após investigação realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), e contou com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Superintendência do Baixo Amazonas, Delegacia de Monte Alegre e Polícia Militar.