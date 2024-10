PC apreende 191 quilos de Oxi e Skunk em embarcação no rio Tajapuru, no Marajó

Durante fiscalização a um rebocador, a Polícia Civil apreendeu 191,3 quilos de entorpecentes que estavam escondidos dentro de um caminhão. A ação ocorreu na quarta-feira (30/10), em rondas pelo rio Tajapuru, no Marajó. Conforme os agentes da Base Integrada Fluvial ‘Antônio Lemos’, foram encontrados cerca de 175 pacotes de drogas, distribuídos em 129,525 kg de Skunk e 61,855 kg de Oxi. A embarcação com a droga tinha como destino a cidade de Belém.

VEJA MAIS



O trabalho das equipes da Base teve início à tarde, durante diligências de rotinas pela malha fluvial. Ao deparar-se com o empurrador “Jean Filho LVIII”, que saiu de Manaus (AM), a equipe teve auxílio do cão farejador ‘Jay Z’, do Batalhão de Ação com Cães (BAC), para realizar a inspeção. O cão localizou a droga, que estava escondida na boleia de um caminhão.

O condutor da embarcação, juntamente com o material ilícito foram conduzidos para a Polícia Civil da Base Integrada para os devidos procedimentos.

Patrulhamento

A abordagem estratégica, que combina patrulhamento, inteligência e ação preventiva, é fundamental para a manutenção da ordem e o combate ao narcotráfico e demais ilícitos na região do Marajó, destacou o titular da Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social, Ualame Machado.

"O sucesso da Base Antônio Lemos é um exemplo inspirador de como a cooperação e a coordenação de esforços podem gerar resultados positivos e duradouros. Temos o compromisso em apoiar e fortalecer o trabalho da Base, garantindo que continue a desempenhar seu papel crucial na proteção da população do Marajó.", afirmou.