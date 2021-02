Pastor e líder de projeto social é assassinado com caco de vidro no Pará

Na madrugada desta terça-feira (16), em Parauapebas, o pastor André Luiz dos Santos Barbosa, de 47 anos, foi morto com um golpe de caco de garrafa de vidro. Além de pastor, a vítima também era líder da Casa de Apoio Semeando, que presta ajuda para pessoas em situação de rua, além de apoiar na recuperação de usuários de drogas, oferecendo, inclusive, assistência às famílias.

Antes do crime, o pastor estava conversando com usuários de drogas, na tentativa de fazê-los retornar para o projeto social. Em certo momento, um homem, que ainda não foi identificado pela Polícia, golpeou o pastor no braço com um caco de vidro.

O pastor andou mais duas esquinas em busca de socorro, mas perdeu muito sangue e acabou não resistindo.