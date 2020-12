Pastor de igreja evangélica de Altamira é flagrado assediando a própria sobrinha-neta, de sete anos

Um pastor de uma igreja evangélica e assessor parlamentar do município de Altamira, sudoeste paraense, foi flagrado enquanto assediava a própria sobrinha-neta, de apenas sete anos de idade. O assédio aconteceu durante uma ligação do homem à criança, que mora em Santarém, e foi descoberto pelo pai da vítima, por meio de um aplicativo de monitoramento de celular. A identidade do acusado não foi divulgada.

O pai da criança resolveu instalar um aplicativo que grava ligações e converte textos em áudios no celular da casa, pois a avó sofre de Alzheimer, e por isso, muitos recados deixavam de ser dados. Foi assim que ele descobriu que o tio-avô de sua filha, que mora em Altamira, estava a assediando.

Em uma ligação que durou mais de seis minutos, o homem pergunta se a menina lembra dele, se tem saudade, se continua bonita e se "já tem peitinho". Ele também pergunta se ela sentaria no colo dele e se deixaria que ele a cheirasse e tocasse.

Em alguns momentos da conversa, o tio avô demonstra preocupação com o fato de a menina estar acompanhada, e pergunta algumas vezes se a avó já foi tomar banho e se a porta do banheiro está trancada. Em determinado momento, o homem chega a dizer para a criança que, quando for à casa dela, eles vão "sair juntos".

De posse do áudio, o pai da menina denunciou o caso à Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca), em Santarém. A Polícia Civil de Altamira, onde o suspeito mora, foi acionada para auxiliar na investigação.