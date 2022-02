Homem com mandado de prisão por roubo é preso durante ida ao balneário em Santarém

Um homem com mandado de prisão por roubo em 2021 foi preso quando estava a caminho de um balneário em Santarém, na BR-163 com, com destino à comunidade Tabocal. O homem dirigia um carro quando foi abordado pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A prisão aconteceu na noite de sábado (12).

De acordo com informações da PRF, o homem conduzia um carro e relatou, no momento da abordagem, que estava indo para a região do Tabocal a caminho de um balneário. A guarnição fez uma consulta no sistema e constatou que havia um mandado pendente. Diante do documento, a PRF deu voz de prisão ao homem.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o homem foi apresentado para os procedimentos legais.