Belém: Carreta tomba no túnel do Entroncamento e população leva carga; vídeo

Um dos quatro acidentes de trânsito registrados no começo desta segunda-feira (14), em Belém, foi uma carreta que tombou na entrada do túnel do complexo do Entroncamento, sendito Ananindeua - Belém. O veículo estava carregado de rações para cães e gatos. Moradores da área pegaram uma parte do produto. Era cerca de 5h e ninguém se machucou.

Sem se identificar, o motorista do caminhão relatou que perdeu o controle da carreta ao bater numa mureta que divide os acessos para a Almirante Barroso e para a avenida Augusto Montenegro. Ele acabou se perdendo no caminho e não teve tempo de manobrar o veículo, que acabou virando.