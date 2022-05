Passageiro de ônibus é preso acusado de roubo, durante fiscalização da PRF, em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem identificado como Douglas Silva de Farias na noite da última quarta-feira (11), durante fiscalização no quilômetro 995 da rodovia BR-163, em Santarém, nordeste do Pará. Segundo a PRF, ele estava dentro de um ônibus e contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Os policiais fiscalizavam a via quando, por volta das 21h40, realizaram a abordagem a um ônibus que saiu de Santarém com destino a Novo Progresso. Durante o procedimento, a equipe identificou, com base nos sistemas da PRF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que um dos passegeiros possuía um mandado de prisão pendente em seu desfavor.

Douglas é acusado do crime de roubo, e o mandado foi emitido no município de Santarém. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Se condenado, ele pode pegar até dez anos de prisão, mais multa.