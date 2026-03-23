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Polícia

Passageira de moto morre após colisão com carro em estrada de Mosqueiro

O acidente ocorreu na noite de domingo (22)

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Uma mulher identificada como Ana Maria morreu após um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (22), na rodovia Augusto Meira Filho, em Mosqueiro, distrito de Belém. De acordo com informações preliminares, a vítima e o marido estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro particular. A colisão ocorreu no trecho entre o pórtico de entrada do distrito e o acesso à comunidade do Caruaru. O condutor do automóvel fugiu.

Segundo as informações iniciais, o carro teria atingido a traseira da motocicleta em que a vítima estava como passageira. Com o impacto, o casal foi arremessado na pista. Ana Maria não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Apesar de estar utilizando capacete, a vítima sofreu ferimentos graves na região da cabeça e em outras partes do corpo também.

Relatos de testemunhas apontam que o capacete da vítima acabou se desprendendo durante a queda. Uma testemunha que passava pelo local informou que encontrou a vítima ainda com sinais vitais, porém em estado crítico, com perda significativa de sangue. Segundo o relato, Ana Maria apresentava pulsação muito fraca. No entanto, com o passar do tempo, ela não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. A testemunha também relatou que o homem que acompanhava a vítima estava em estado de desespero no local. Ele também foi socorrido e encaminhado para um hospital.

Ainda de acordo com informações repassadas por testemunhas, o carro envolvido na colisão não permaneceu no local e o motorista teria fugido sem prestar socorro. A área onde ocorreu o acidente é apontada como de pouca iluminação, o que pode ter dificultado o atendimento.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém informou que o Samu foi acionado para atendimento de colisão. "Na chegada, a paciente citada já encontrava-se em óbito no local do acidente. O condutor do veículo apresentava múltiplas escoriações. Posteriormente, o atendimento seguiu pelo corpo de bombeiros", detalhou.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes para esclarecer as causas da colisão e identificar o condutor do carro envolvido.

"A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Seccional de Mosqueiro como homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito. De acordo com informações preliminares, um carro teria colidido com uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Uma das vítimas morreu e a outra permanece hospitalizada. Perícias foram realizadas e diligências seguem em andamento para apurar as circunstâncias do acidente", detalhou.

 

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Polícia
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