Participante de assalto à casa de ex-prefeito de Inhangapi, no Pará, morre em confronto com a PM

Eliomar Souza da Conceição, conhecido como “Lombrado”, morreu na manhã deste domingo (17), após reagir a abordagem policial de cumprimento a mandado de busca e apreensão. De acordo com informações da Polícia Militar de Inhangapi, no Pará, o homem teria participado do assalto a casa do ex-prefeito da cidade, Nonato Pereira, no último sábado (16).

Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar (5ºBPM), uma guarnição de Inhangapi, juntamente com o Comando Tático de Castanhal e a Polícia Civil foram até a residência de lombrado, mas chegando ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros e revidaram ao ataque. Após ser baleado, Eliomar foi socorrido e levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na casa dele, foram encontrados bens roubados, como celulares, televisão, derriçadeira, roçadeira, dinheiro, relógios, drogas, objetos usados comumente para tráfico de drogas, como linha e papel alumínio, além de máscaras do filme de terror “Pânico”, sucesso dos cinemas na década de 1990.

As máscaras haviam sido usadas durante o assalto à casa do ex-prefeito, que havia sido rendido por quatro indivíduos, no dia 16, junto dos seus dois filhos e três funcionários. A casa fica na zona rural do município paraense, a cerca de 5 km de distância do centro de Inhangapi.

No dia do crime, os assaltantes levaram diversos itens de valor, entre eles seis aparelhos telefônicos, uma TV, uma série de jóias, além de aproximadamente R$ 2 mil em espécie. Uma caminhonete do modelo Toyota Hilux ano 2008 da cor prata também foi levada pelos assaltantes.

O veículo em questão era o mesmo dirigido pelo ex-prefeito Raimundo Nonato, que chegou a casa no momento da ação dos assaltantes, e também acabou rendido pelos criminosos. Durante as buscas feitas pela PM, o veículo foi localizado às margens da rodovia PA-420, próximo a vila de Arraial do Carmo. O carro já foi devolvido à família das vítimas.