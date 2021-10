Paróquia de Abaetetuba é notificada após maus-tratos contra aves; veja

Internautas usaram as redes sociais para denunciar um crime ambiental cometido pela administração da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Abaetetuba, nordeste paraense. No vídeo, um homem indignado filma o momento que pessoas disparam fogos de artifícios contra uma árvore que abriga pássaros na frente da igreja. Os animais saem em revoada, assustados com a explosão, o que revoltou pessoas na internet. Veja:

Em nota, a Prefeitura de Abaetetuba informou que o caso foi na Praça Matriz de Nossa Senhora da Conceição e, tão logo tomou ciência do fato, a Gerência de Fiscalização Ambiental (GFA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) realizou diligência para notificar os responsáveis pela administração a prestar esclarecimentos.

"Após a regular notificação, os responsáveis foram cientificados de que a conduta adotada no vídeo incorre na prática do crime ambiental de maus-tratos, previsto no art. 32 da Lei 9.605/98, além de também se enquadrar no crime de poluição sonora, essa provocada pela queima de fogos de artifício. Na oportunidade, foi exigida a imediata suspensão da prática utilizada para afugentamento das aves, por ser conduta extremamente nociva aos animais e ao meio ambiente", diz a nota da prefeitura.

Segundo a prefeitura, o responsável pela administração da Paróquia compareceu à SEMEIA, e lá, foi reforçado que a conduta se configura como crime ambiental e, por meio de Termo de Compromisso Ambiental (TCA), comprometeu-se a não repeti-la.

"A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, comprometem-se a adotar todos os meios legais cabíveis para aplicar as sanções pertinentes aos infratores no caso de reincidência, bem como resguardar os espécimes que foram diretamente atingidos pela prática. Diante de todo o exposto, a PMA reforça sua atuação em prol dos animais e compromete-se em tomar os cuidados para garantir que condutas como essa não voltem a ocorrer, resguardando, assim, a construção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preconiza nossa Constituição Federal", encerra a Prefeitura de Abaetetuba.

A reportagem entrou em contato com a administração da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Abaetetuba. Uma pessoa que faz parte do setor de comunicação da igreja classificou o episódio como "mal entendido", e disse que a administração está tomando as providências para elucidar o caso. Por fim, OLiberal.com foi informado que a Paróquia deve se pronunciar oficialmente por meio de nota, que será publicada nas redes sociais.