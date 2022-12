Parauapebas: Homicida morre em confronto com a polícia horas após crime

​Ruan Santos Silva morreu em um confronto com policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), em Parauapebas, na noite de quinta-feira (8). Horas antes, o suspeito havia assassinado um homem identificado como Walisson Costa da Silva, com a ajuda de um comparsa de prenome Jackson, conhecido como “Cheff”. O motivo do crime teria sido um acerto de contas por um alto valor em dívidas de tráfico de drogas. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a PM, a equipe realizava uma ação de patrulhamento pelo bairro Rio Verde, quando foi informada por um morador acerca de um assassinato que teria acontecido na avenida Brasil com a rua Sol Poente, tendo como vítima o jovem Walisson Costa da Silva. O denunciante teria então descrito as características dos suspeitos, acrescentando que eles estavam armados.

Diante dos fatos, a guarnição iniciou buscas com intuito de realizar a captura dos criminosos. Um soldado da equipe policial em questão teria avistado dois indivíduos com as mesmas características recebidas na denúncia. Um deles empreendeu f​​uga ao notar a presença dos agentes.

No entanto, o segundo, Ruan Santos, ao receber ordem para deitar no chão, teria desobedecido a determinação e apontado o revólver que portava em direção aos policiais, levando a polícia a efetuar dois disparos para conter o suspeito.

Conforme a guarnição, mesmo baleado, Ruan teria dito que havia praticado o homicídio na companhia de “Cheff”, e que a motivação da execução de Walisson havia sido, supostamente, uma dívida de tráfico de drogas, estimada no valor de R$ 3 mil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros a Ruan, no entanto, devido à demora da ambulância, ele foi encaminhado em uma viatura da Polícia Militar até o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), onde não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 00h15.