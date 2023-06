Paraense presa na Indonésia: defesa tem esperança de reduzir a pena em até 60%

Livre do medo da pena de morte ou da prisão perpétua, agora, a defesa de Manuela Vitória de Araújo Farias sonha com a possibilidade de redução de pena da paraense, que foi condenada nesta quinta-feira (8) a cumprir 11 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de uma multa de 1 bilhão de rúpias (moeda do país), equivalente a mais de R$ 330 mil, pelo crime de tráfico de drogas na Indonésia. Segundo o advogado da jovem no Brasil, o criminalista Davi Lira da Silva, tudo depende do comportamento de Manuela.

"O esquema de redução de pena depende muito da Manuela, de ela manter o bom comportamento carcerário, de ela continuar estudando lá e, quando for possível, trabalhar. É uma série de fatores que dependem só dela", avalia. "Eu estava conversando com os especialistas de lá e com os advogados locais e é possível quebrar até 60% do tempo de prisão", estima.

VEJA MAIS

Manuela está presa desde 1º de janeiro deste ano no presídio feminino de Kerobokan, na ilha de Bali, na Indonésia. Foram mais de seis meses de espera e várias audiências ao longo do processo até a determinação da sentença condenatória nesta quinta-feira. No país asiático, as penas máximas para o crime de tráfico de drogas são a prisão perpétua e a morte, possibilidades que ficaram para trás a partir de então.

Em entrevistas anteriores, o advogado Davi Lira da Silva já havia afirmado à reportagem de O Liberal que consideraria uma vitória que a jovem se livrasse das penas máximas e tivesse a chance de sair ainda jovem da prisão. Depois que o Ministério Público da Indonésia avaliou o caso e sugeriu à Justiça do país que a paraense fosse condenada a 12 anos de prisão, ainda no fim de maio, as esperanças aumentaram. Agora, com a determinação de 11 anos de prisão, a defesa deve lutar pela redução de pena e fazer com que Manuela consiga estar livre antes dos 30 anos.