Paraense morre após acidente de carro em Minas Gerais; esposa e filho sobreviveram

O motorista paraense João Nunes morreu em um acidente de carro, registrado na tarde da última quarta-feira (15), na rodovia MG-401, próximo da cidade de Verdelândia, no norte do estado de Minas Gerais.

João estaria vindo ao Pará, juntamente com a esposa e o filho, quando o carro que ele conduzia saiu da pista e capotou. O motorista ficou preso às ferragens e morreu. A mulher e o filho do casal, um bebê recém-nascido, que estava na cadeirinha bebê-conforto, conseguiram sobreviver. Ainda não há maiores informações sobre o que teria ocasionado o capotamento.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e estiveram no local para remover o corpo de João de dentro do veículo e socorrer as vítimas sobreviventes.

O corpo de João foi levado para o Instituto Médico Legal. Mãe e filho foram encaminhados para o Hospital Regional de Janaúba, distante a pouco mais de 73 quilômetros da cidade de Jaíba, onde a família morava. Eles seguem em observação médica e estão fora de perigo, segundo informações.

João morreu ainda no local. Esposa e filho sobreviveram. (Reprodução / Redes Sociais)

Nas redes sociais, vários amigos lamentaram a morte de João, que tinha se mudado da capital paraense, em busca de emprego no estado mineiro. No Pará, João chegou a trabalhar como DJ de aparelhagem, o que o fez conquistar muitos amigos.

“Te amo, meu amor. Você estava tão feliz com a nossa viagem”, escreveu a esposa de João. “Ainda sem acreditar”, “Lembro da sua humildade e seu jeito tímido, sem saber o que fazer direito. Mas logo ganhou espaço e, hoje, mesmo longe dos holofotes, continuava aquele velho Joãozinho de sempre. Deixo aqui o meu até logo”, “Meus sentimentos à família. Muita força”, publicaram nas páginas redes sociais os amigos de João, que também iniciaram uma campanha para trazer o corpo do rapaz ao Pará.

“A família deseja trazer o corpo para o velório e sepultamento. Contamos com a sua colaboração”, pediram. Segundo a família, o valor do traslado é de R$ 9.800,00. As doações podem ser feitas via PIX, através do número (91) 9 8404-1069.