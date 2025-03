Pará tem redução de mais de 60% nos crimes violentos em fevereiro, aponta levantamento

O Pará atingiu uma nova marca histórica na diminuição da violência em 2025. De acordo com um levantamento feito pela Polícia Militar, em fevereiro, o índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) atingiu uma redução de 60,26% em comparação com o mesmo período entre os anos de 2018 e 2025.

Os dados positivos foram divulgados na manhã do sábado (01) pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Entre os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) são considerados: homicídios, feminicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, os quais são monitorados pelo índice da Polícia Militar desde 2010.

Segundo o levantamento da PM, em fevereiro deste ano foram registrados 122 CVLI, número que é 60,26% inferior em comparação ao período de 2018 a 2025 e o menor da série histórica desde 2010. Nos últimos 7 anos, a máxima ocorreu em 2018, quando ocorreram 307 casos, mas o número foi reduzido gradativamente, como mostram os dados.

Gráfico mostra detalhes da redução nos crimes violentos letais ao longo dos anos (Foto: ASCOM / PMPA)

Mais do que uma estatística positiva, a redução de 60,26% no CVLI representa a preservação de 2.138 vidas, que não foram vítimas dos crimes violentos.

De acordo com a Polícia Militar, a diminuição nestes crimes é fruto dos grandes investimentos realizados na Segurança Público do Estado, o que inclui a aquisição de equipamentos de alta tecnologia, viaturas, unidades policiais, instalação de câmeras de videomonitoramento e aquisição de câmeras corporais para os agentes públicos, além do fortalecimento da formação dos agentes.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, Cel. Dilson Júnior, o saldo positivo na redução de crimes é um reflexo direto do trabalho contínuo da corporação.

“O governo do estado tem feito investimentos maciços na segurança pública, em infraestrutura e formação continuada. Isso reflete diretamente nos resultados. A missão da Polícia Militar é servir e proteger a sociedade paraense e, com a divulgação da contínua redução nos índices de criminalidade, podemos constatar que o nosso trabalho, aliado a todos os investimentos feitos e ao esforço conjunto com os demais órgãos de segurança, está entregando um serviço de qualidade à população”, explicou o comandante-geral.