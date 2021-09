Pará tem 74 municípios sem registro de crimes violentos há mais de 30 dias

Mais da metade dos municípios do Pará completaram 30 dias seguidos sem registro de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI). São ocorrências que reúnem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O levantamento é da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). São 74 cidades e a mais recente foi Benevides, na Região Metropolitana de Belém, que passou 35 dias sem mortes (no dado consolidado na quarta-feira, 29).

A Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac / Segup), que acompanha os índices da criminalidade em todo o Estado, aponta que o período estudado é de 29 de fevereiro de 2020 a 26 de setembro de 2021. O primeiro lugar da redução de CVLI é de Piçarra, no sudeste paraense. A cidade completou 575 dias sem homicídios, latrocínios ou lesões corporais seguidas de morte.

Nos municípios com período mais recente estão: 74º lugar - Medicilândia (32 dias); 73º - São Domingos do Capim (34); 72º - Baião (34); 71º - Abel Figueiredo (34); 70º - Monte Alegre (34); 69º - Conceição do Araguaia (35); 68º - Óbidos (35); 67º - Bannach (35); 66º - Benevides (35); 65º - Santarém Novo (36); e em 64º - Trairão (37).

Outros municípios que estão inclusos na relação da Siac, como Tucuruí (59º), apresentam bons índices em 2021. Há 44 dias sem registrar CVLI, o município da região sudeste apresenta declínio nos percentuais de homicídios (31,82%), latrocínios (50%) e roubos (13,41%), no comparativo de 1º de janeiro a 26 de setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2020.

Também no interior, Cametá (44º), no Baixo Tocantins, que há dois meses não registra crimes violentos, apresentou queda de 8,33% nos índices de CVLI. Nos nove primeiros meses do ano, o município aponta redução de 20,59% no número de furtos.

Monitoramento diário e investimentos trazem o reflexo na segurança, diz secretário

O acompanhamento diário dos dados da criminalidade contribui para compreender as diferenças entre as regiões, mas principalmente para elaboração de estratégias mais eficientes, como integração entre as forças de segurança e presença policial.

Para o secretário titular da Segup, Ualame Machado, o acompanhamento que a inteligência realiza produz efeitos práticos, como vidas preservadas, e coloca o Pará, mais uma vez, na importante marca de ter mais de 50% dos seus municípios sem qualquer registro de homicídio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte há mais de 30 dias.

“Municípios importantes, com população considerável, e vários municípios tradicionais também compõem essa lista. Isso é fruto de um trabalho integrado, com muito afinco dos nossos profissionais que, diuturnamente, combatem a criminalidade e preservam vidas”, ressaltou o secretário.