Pará registra redução de 20,1% de mortes violentas e fica com o segundo melhor índice do país

O Pará é o segundo estado do país que mais diminuiu as mortes violentas, em números absolutos, entre 2019 e 2020. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgados nesta quinta-feira (15). Nesse período, a redução neste item foi de 20,1%. No cenário nacional, porém, as mortes violentas aumentaram 4% em relação a 2019.

Conforme aponta o estudo, a queda no estado paraense já era observada. Em 2019, foram registradas 1.223 mortes violentas intencionais (MVI) a menos que em 2018. O ano de 2018 foi crítico, quando 4.720 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte ou de intervenções policiais em serviço e fora.

No geral, o Distrito Federal e mais dez estados apresentaram redução deste índice em um ano. O Amapá foi o que apresentou maior redução na taxa de mortalidade (23,6%), seguido do Pará (20,1%). O estudo considera que esta queda se dá por investimento na política de segurança e, em especial, na prisão de milicianos. O texto do Anuário, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que o resultado "acaba por fortalecer a posição de comando e controle da figura do governador. O Pará também enfrenta o problema das milícias e, ao enfrentá-lo, sinaliza que a segurança pública exige políticas consistentes de depuração institucional”.

Apesar da notável redução da violência em alguns estados, o Brasil ainda possui uma média de 23,6 mortes violentas por 100 mil habitantes e 138 municípios acima deste índice. Somados, eles respondem por 37,3% de todas as MVI do país. Proporcionalmente, essas cidades têm muito mais peso do que os outros 5.432 municípios na determinação das tendências das MVI.

Redução de vítimas e ocorrências de homicídios dolosos chega a 22,1% no Pará

Ao detalhar os índices de MVI, o estudo aponta que, em 2020, o Pará teve redução de 22,1% do número de vítimas e ocorrências de homicídios dolosos, incluindo dados de feminicídio em relação ao ano anterior. Em 2019, foram 2.764 registros. Neste ano, o número caiu para 2.176. Quanto a latrocínios, o estado manteve a queda com 35 vítimas a menos do que em 2019, uma diminuição de 26,1%. O aumento registrado foi em relação às lesões corporais seguidas de morte. Neste item, o Pará teve um aumento de 29,9%, com dez registros a mais em 2020 em comparação com o ano anterior.

Para entender o fenômeno social da violência no Brasil e assim buscar soluções eficazes, a pesquisadora no FBSP Betina Warmling Barros diz que é necessário analisar as características e motivações de forma semelhante, em termos de método, com a forma como se conduz uma investigação criminal.

“Muito se avançou nos últimos anos em termos de descrição com base apenas nos dados contidos nos registros policiais a respeito de “que” fatos, “quem” são as vítimas, “quando” ocorrem, e “com qual auxílio” (qual instrumento os autores utilizam para lograr o desfecho das mortes violentas no país). Além de garantir a continuidade da sistematização dessas informações, avançar no que se refere ao “onde”, ao “como” e ao “porquê” são os desafios que se colocam para todos aqueles – pesquisadores, entidades da sociedade civil e órgãos públicos – que desejam a promoção de uma sociedade mais justa e pacífica”, considera a pesquisadora.

Pará registra queda de 56% de policiais mortos

Outro destaque no estudo do FBSP é a queda de mortes de policiais militares e civis por crimes violentos letais intencionais (que reúne homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) em 53,6% no Pará. Em 2019, 28 policiais foram vítimas e em 2020, 13. As mortes por intervenção policial também reduziram no Estado. O estado registrou no ano passado, 61 vítimas a menos que no ano anterior.

Entre as cidades que alarmam essa média está Belém, capital paraense, que ficou com 71 vítimas. Ananindeua, da Região Metropolitana, também está na lista com 36 registros. Outras cidades paraenses no ranking estão: Tomé-Açu, Castanhal e Barcarena.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) para comentar os dados do anuário e segue aguardando resposta.