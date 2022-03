Pará registra queda na criminalidade em fevereiro, aponta Segup

O mês de fevereiro de 2022 é considerado o melhor em redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam os delitos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, apontando redução de 14% nos indicadores, em todo o Estado, se comparado ao mesmo período de 2021. No segundo mês deste ano, foram registrados 159 casos, enquanto que em fevereiro do ano passado, foram 185 crimes. Os dados foram divulgados ontem (2), pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Segundo o levantamento, o mês de fevereiro foi o menos violento desde o mesmo período de 2010, quando foram computados 293 casos registrados, ultrapassando julho de 2021, que computou 160 ocorrências, que até então era o melhor mês na linha histórica.

O governador do Pará, Helder Barbalho, reforçou a importância do trabalho integrado do Sistema de Segurança Pública e afirmou que os números demonstram um momento muito especial vivido pelo Estado. “Fazer segurança pública num ambiente geográfico que é o Pará nos faz trabalhar para ir além e alcançarmos resultados ainda melhores. Não vamos descansar, é momento de continuar trabalhando e garantindo a segurança da população em todas as regiões do Pará", disse.

A diminuição da violência é ainda maior no comparativo entre 2022 e 2018, quando foram computados 159 e 307 crimes, respectivamente, chegando à marca de 48% casos de CVLI a menos em todo o Estado. Sobre os números, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, afirma que é o melhor mês de toda a linha histórica, superando os de julho de 2021, que, até então, tinha apresentado a maior redução nos indicadores de criminalidade. “Agora, além de termos o melhor mês de janeiro da linha histórica, temos também fevereiro como o melhor mês de todos dos últimos anos”, enfatizou o titular da Segup.

Ualame acrescenta que o resultado positivo mostra a presença policial nas ruas e o trabalho integrado de todas as forças de segurança pública. “Os números apresentados refletem todos os investimentos e ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio dos órgãos de Segurança Pública, que estão atuando diuturnamente de forma integrada, para que cada mês seja melhor em termos de redução. Segundo o titular, agregado a isso, em fevereiro, foi iniciada ainda a execução dos planos tático operacionais do Projeto “Segurança Por Todo O Pará”, que está alcançando o interior do Estado com ações pontuais e estratégicas, cumprindo mandados de prisão, fiscalizações e mantendo o patrulhamento nas ruas.

O titular da Segup pontuou ainda a mobilização de 2 mil agentes da Segurança Pública para a Operação Carnaval 2022, dando reforço a mais de 50 localidades. “Todas essas ações e outras, continuarão sendo desenvolvidas nos próximos meses para que tenhamos resultados ainda melhores”, disse.

Roubos

Em fevereiro deste ano, os registros de roubos também tiveram redução, de acordo com o levantamento. No segundo mês de 2022, foram registrados 4.378 crimes, uma queda de 15,38% em relação a 2021, quando foram computados 5.174; e de 53,12% se comparado com 2018, quando foram registrados 9.338 crimes em todo o Estado. Em fevereiro de 2019, foram 6.866 casos e, no mesmo período de 2020, 5.808. Os roubos a veículos e coletivos em fevereiro de 2022 também apontaram queda de 22,54%, e 54% ao comparar com o mesmo mês de 2020, respectivamente.

Acumulado

Comparando o período entre 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2022 e 2021, os casos de CVLI registraram redução de cerca de 20%, computando 343 e 418 casos respectivamente. Em 2020, foram 393 crimes; em 2019 foram 529; e em 2018, 711 casos.

“Os dados computados reforçam que o trabalho desenvolvido nos últimos anos, pela Segurança Pública, conseguiu tirar o Pará do ranking das cidades mais violentas do país, para um dos estados que mais reduziu a criminalidade. Seguimos avançando para a redução da criminalidade em todo o Estado, segundo os estudos feitos pelo Monitor da Violência. Inclusive, quando a região Norte teve aumento de 10% no número de crimes violentos, letais e intencionais no ano de 2021, o Pará seguiu na contramão, com redução consecutiva, demonstrando a assertividade nas ações que estão sendo realizadas, e mantendo o Estado, pelo terceiro ano consecutivo da atual gestão, com baixa nos índices de criminalidade”, concluiu Ualame Machado.