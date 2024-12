Pará: polícia registra quatro casos de estupro nas últimas 72 horas

O Pará registrou quatro prisões relacionadas a crimes de estupro de vulnerável neste final de semana (entre os dias 6 e 8), em diferentes municípios do estado. As ações, realizadas pelas forças de segurança pública, expõem a persistência deste tipo de crime no estado, onde ocorreram 1193 casos somente no ano de 2023.

Castanhal

No município de Castanhal, um homem condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por estupro de vulnerável foi capturado no sábado (7). A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) com apoio da Delegacia de Terra Alta. O suspeito foi localizado na zona rural de São João da Ponta e já está sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Castelo dos Sonhos

Outro caso chocante foi registrado em Castelo dos Sonhos, onde a Polícia Civil prendeu, no domingo (8), um homem acusado de abusar da própria enteada de 13 anos. A vítima relatou ter sofrido abusos desde os 11 anos e fugiu de casa para denunciar o caso. Durante as investigações, foi constatado que o suspeito também mantinha a mãe da menina em cárcere privado, além de a ameaçar com armas de fogo encontradas em sua residência. Foragido desde 2021, o homem teve sua prisão decretada pela Vara Criminal de Novo Progresso.

Marabá

Em Marabá, na sexta-feira (6), a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) prendeu preventivamente um homem acusado de estupro de vulnerável. A investigação foi iniciada após relatos de violência sexual contra uma mulher que estava desacordada em um bar. O crime foi confirmado por imagens de câmeras de segurança, o que levou à identificação e prisão do suspeito.

Altamira

Já nesta segunda-feira (9), em Altamira, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de abusar sexualmente do próprio enteado, uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O suspeito foi localizado em um hotel da região após trabalho conjunto entre a Delegacia de Altamira, a Seccional e a Delegacia de Homicídios. Segundo os investigadores, o homem foi indiciado e será transferido para o Sistema Penitenciário, onde aguardará julgamento.