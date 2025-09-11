Pará e outros 8 estados da Amazônia Legal terão uso da Força Nacional em combate a crimes ambientais
As equipes devem atuar por 90 dias em articulação com órgãos de segurança pública e defesa social de cada estado
Equipes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) vão atuar no Pará e em outros oito estados da Amazônia Legal para combater crimes ambientais. A Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) de número 1.023, que autoriza a operação, foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e publicada nesta quinta-feira (11/9) no Diário Oficial da União.
Estados de atuação da Força Nacional
O efetivo da FNSP atuará por 90 dias em articulação com órgãos de segurança pública e defesa social dos seguintes estados:
- Pará
- Acre
- Amapá
- Amazonas
- Norte de Mato Grosso
- Rondônia
- Roraima
- Tocantins
- Parte do Maranhão
VEJA MAIS
Plano Amazônia: Segurança e Soberania
O emprego da Força Nacional integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania - Plano Amas. A operação visa enfrentar crimes ambientais, transnacionais e conexos; proteger fauna, flora e populações tradicionais; e garantir a ordem pública e a segurança de pessoas e patrimônios.
A coordenação será realizada pela Polícia Federal, com Manaus, capital do Amazonas, servindo como cidade-sede da operação.
Frentes de atuação da Força Nacional
O contingente da FNSP, composto por integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), atuará em diferentes frentes:
- Proteção de povos e terras indígenas
- Preservação ambiental e combate a incêndios
- Policiamento ostensivo e segurança de fronteiras
- Apoio à Polícia Judiciária e atividades periciais
- Assistência humanitária e apoio a órgãos ambientais
Solicitação e caráter temporário
O emprego da Força Nacional ocorre mediante solicitação dos governos estaduais, órgãos federais ou outras entidades que demandem apoio em situações críticas ou emergenciais. Os pedidos são analisados e aprovados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O contingente atua de forma temporária, coordenada e suplementar às forças de segurança locais, reforçando a proteção ambiental e a segurança pública nas regiões da Amazônia Legal.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA