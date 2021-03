Pará é o estado que mais registra ocorrências na Central de Atendimento e Despacho (CAD)

O Pará foi o 9º estado do país a implantar o Sinesp-CAD, ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública que controla o atendimento e o despacho de ocorrências de urgência e emergência, interligando a comunicação e a troca de informações entre as forças de segurança. A implantação da nova tecnologia ocorreu em dezembro do ano passado na Região Metropolitana de Belém e, somente no primeiro bimestre de uso, já registrou mais de 160 mil ocorrências, o maior número em relação aos demais estados que já utilizam o sistema.

Com essa nova tecnologia, os órgãos de segurança podem ter acesso às imagens de câmeras de monitoramento de empresas públicas e privadas, além de residenciais, desde que os responsáveis disponibilizem os endereços da rede. Outra funcionalidade do sistema é a integração com a base nacional de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e com o Sistema Córtex do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que monitora e alerta a passagem de veículos por sensores, quando eles possuem alguma restrição criminal cadastrada, o que possibilita a busca por veículos com registro de furto e roubo.

Por conta dessa integração com outros estados do Brasil, foi possível a localização de um casal acusado de um latrocínio ocorrido em Fortaleza (CE), no último fim de semana. O carro havia sido roubado na capital do Ceará e foi encontrado, em menos de 24 horas, por agentes do sistema de segurança pública paraenses, pois os dados do veículo apreendido estavam lançados no sistema, o que permitiu às equipes fazerem a interceptação.

Sistema

O sistema contabiliza desde a sua criação (2017) até fevereiro deste ano, mais de 3,5 milhões de chamados de emergência registrados. Ao todo, 34 agências de nove estados utilizam o Sinesp CAD, entre Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Civis, Guardas Municipais e Agências Municipais de Trânsito.

Considerando todas as agências que utilizam o CAD, já foram registradas ocorrências em 1823 municípios brasileiros dos seguintes estados: Pará, Amapá, Acre, Roraima, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão.