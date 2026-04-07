Pará é alvo de operação da Polícia Federal contra medicamentos ilegais para emagrecimento

O Pará é um dos estados que recebem, nesta terça-feira (7), a Operação Heavy Pen, deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o objetivo de combater a entrada irregular no país, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados ao emagrecimento.

Ao todo, estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e realizadas 24 ações de fiscalização em 12 estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Amapá e Santa Catarina.

A ação tem como foco o enfrentamento de grupos envolvidos em toda a cadeia ilícita desses produtos, desde a importação fraudulenta até a distribuição e comercialização irregular de substâncias, especialmente de uso injetável.

Entre os principais alvos estão produtos à base de semaglutida e tirzepatida, utilizados no tratamento da obesidade, além da retatrutida, que ainda não possui autorização para comercialização no Brasil.

Durante as diligências, também são fiscalizados estabelecimentos como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam fora da regulação sanitária, com produção, fracionamento ou comercialização de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida. Os elementos colhidos vão subsidiar investigações em andamento.

As condutas investigadas podem configurar crimes como falsificação e comercialização irregular de medicamentos, além de contrabando.

As apreensões desses produtos cresceram de forma significativa nos últimos anos: passaram de 609 unidades em 2024 para 60.787 em 2025. Até março de 2026, já foram apreendidas 54.577 unidades.