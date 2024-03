Pará apresenta plano de criação do Comitê de Monitoramento e Controle de Torcidas Organizadas

Foi apresentada na manhã desta terça-feira (12) a resolução de criação do Comitê Integrado de Monitoramento e Controle de Torcidas Organizadas e Eventos Esportivos, no Pará. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), a normatização será publicada após os alinhamentos finais avaliados durante assembleia, realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém, em data ainda não informada.

A criação do comitê atende à Lei Geral do Esporte, nº 14.597/2023, que trata da adoção de medidas governamentais para redução de manifestações antidesportivas. O comitê estabelece um protocolo permanente para reuniões de discussão, análise e acompanhamento das políticas e estratégias adotadas pelos órgãos de segurança do Estado e instituições parceiras destinadas à prevenção e repressão mais célere e eficiente da violência e práticas criminosas decorrentes de eventos esportivos, em especial aqueles que costumam mobilizar torcidas organizadas, destacou o titular do Cigesp e da​ Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Nós aprovamos hoje, no Conselho dos Gestores da Segurança Pública, a criação de um comitê composto por membros de todas as forças de segurança do Estado, para que a gente possa monitorar movimentos de torcidas organizadas em eventos esportivos e também em outros grandes eventos que agreguem muitas pessoas, e que precisam de um acompanhamento diferenciado. A exemplo do Estatuto do Torcedor, que já prevê um cadastramento das torcidas organizadas, com o Comitê queremos não só exigir esse cadastramento, mas controlar o fluxo de acesso aos eventos e também sugerir melhorias aos organizadores”, ressaltou Ualame Machado.

O secretário acrescentou ainda que “esse Comitê tem uma função fundamental, de podermos melhorar cada vez mais a prestação do serviço, e também para que o cidadão possa ir prestigiar os grandes eventos com segurança. Nós já estávamos atuando em parceria com alguns organizadores de grandes eventos, em especial no estádio Mangueirão, inclusive com algumas ideias de monitoramento, exemplo da implantação do reconhecimento facial nas catracas. Hoje, a gente criou um comitê que é focado justamente nisso, na melhoria da prestação do serviço, mas também na garantia da segurança dos frequentadores desses grandes eventos”.

Prevenção e repressão

Entre as atribuições do Comitê Integrado de Monitoramento e Controle de Torcidas Organizadas e Eventos Esportivos estão implementação e acompanhamento das imagens de videomonitoramento de pessoas por meio dos sistemas oficiais e privados disponibilizados pelos clubes de futebol ou pelos responsáveis pelos eventos esportivos a serem realizados; adaptações e inovações nas ações de prevenção e repressão à criminalidade e violência decorrentes da realização de eventos esportivos e efetivação do cadastramento de integrantes de torcidas organizadas. Outras ações e deliberações podem ser sugeridas pelos integrantes do Comitê.

Serviço

Em caso de emergência, o Ciop pode ser acionado por meio do 190. Se precisar de investigação, o Disque-Denúncia pode ser acionado por ligação convencional no 181 ou com mensagem escrita, áudio e vídeo no WhatsApp com a Inteligência artificial Iara (91) 98115-9181.