Pai morre afogado ao tentar salvar filho em praia de Outeiro

Anderson Cruz morreu afogado, na manhã desta segunda-feira (24), tentando salvar o filho, de 15 anos, na Praia de Brasília, em Outeiro, distrito de Belém. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CBMPA), os dois estavam pescando quando o adolescente caiu no rio.

Desesperado, o pai pulou nas águas para socorrer o menino. Uma equipe de guarda-vidas resgatou Anderson e o filho dele. No entanto, o genitor morreu após ter sido socorrido. O garoto conseguiu sobreviver. Segundo a página Conexão Bragança News, Anderson morava em Icoaraci e trabalhava com o conserto de ventiladores.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que um homem morreu afogado após pular na água para salvar o filho, de 15 anos. O garoto caiu no rio durante pescaria, na praia de Brasília, em Outeiro. Os dois foram resgatados pela equipe de guarda-vidas, mas o pai veio a óbito. O adolescente passa bem”, comunicou o CBMPA.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros para alertar cuidados a serem tomados na hora de frequentar balneário e durante a pesca, para evitar que episódios como esse não se repitam. A reportagem aguarda retorno.