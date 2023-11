Pai mata a facadas homem em situação de rua em Santa Catarina

Um homem em situação de rua foi morto a facadas em frente a um supermercado no centro de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o crime, na sexta-feira (3), ocorreu após o homem em situação de rua oferecer uma paçoca à filha do suspeito.

O pai então entrou no estabelecimento e, após sair do local, discutiu com o vendedor. Ele pegou uma faca e golpeou a vítima, de 29 anos, que levou cinco facadas e não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso em flagrante.

Ainda segundo o G1 Santa Catarina, a PM disse que não há informações se a arma foi comprada dentro do supermercado e que o caso é investigado pela Polícia Civil. O delegado Rafael Lorencetti informou ao g1 que, após o suspeito ser levado em flagrante, ele "ficou em silêncio durante o interrogatório".

O advogado Rodolfo Warmeling, que representa o autor das facadas, disse que o cliente passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva. O homem é morador de Blumenau.

O advogado disse que o homem em situação de rua teria colocado o doce “na boca da criança”. Em seguida, o suspeito afastou esse homem da criança e iniciou a discussão. A defesa do suspeito alegou ainda que a vítima teria chutado o carrinho de bebê e ameaçado a família. "A discussão evoluiu e entraram em luta corporal. Meu cliente desarmou o cara que estava com a faca, que levou golpe na mão", afirmou.