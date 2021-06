Pai espanca o filho de 6 anos durante auxílio da tarefa escolar; criança corre risco de morte

Uma criança de 6 anos de idade foi espancada pelo próprio pai, no último domingo (27). O pai perdeu a paciência com o filho ao auxiliar a criança na tarefa escolar, na cidade de Caratinga (MG). A vítima está internada no hospital e corre risco de morte.

Segundo a Polícia, o homem de 26 anos confirmou o crime e alegou que estava embriagado. O menino não tem mais a mãe, que já faleceu, e vivia apenas com o pai.

O autor das agressões foi detido e está à disposição da justiça.