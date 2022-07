Pai e filhos são presos após roubarem R$ 18 mil de família ribeirinha em Muaná

​Três homens, sendo um pai e dois filhos, foram presos nesta quinta-feira (21), em Muaná, na Ilha do Marajó. O trio é suspeito de atacar a casa de uma família ribeirinha, que foi amarrada e teve subtraído mais de R$ 18 mil em dinheiro, além de outros objetos. A polícia não informou a data deste crime cometido pelos suspeitos. Segundo informações da PM, foram apreendidas armas de fogo e recuperados R$ 18​​ mil e celulares. Com informações do site Debate Carajás.



De acordo com o comandante do 11º Comando de Policiamento Regional do Marajó Oriental (CPR XI), coronel Josimar Leão, assim que a corporação tomou conhecimento que uma família moradora de uma comunidade no rio Atuá, zona rural de Muaná, tinha sido assaltada com o emprego de violência, sendo amarrada, as equipes pediram apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Muaná (GMM) e seguiram para a localidade, que fica cerca de três horas de lancha da cidade.



Ao chegar na casa das vítimas, os agentes foram informados com mais detalhes do ocorrido e também sobre os prováveis suspeitos. Após essas informações, as equipes iniciaram as buscas, vasculhando a área ribeirinha, incluindo trechos de mata fechada.



Após algumas buscas, as guarnições localizaram um dos filhos envolvidos, que confessou participação no assalto e devolveu a parte do dinheiro que ele havia recebido no rateio do crime, assim como entregou duas espingardas usadas para render a família. Ele ainda forneceu informações sobre os outros suspeitos, incluindo o pai e o irmão dele.



Os dois também foram presos e levaram as equipes até o local onde tinham enterrado a outra parte do dinheiro. Com eles, foi apreendida mais uma espingarda e recuperados os telefones celulares roubados das vítimas.



O trio e todo o material recuperado, assim como as espingardas apreendidas, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Muaná. Após os procedimentos, o dinheiro e os celulares foram devolvidos à família e os suspeitos foram autuados por roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo. Todos estão à disposição da Justiça.



A operação que resultou na prisão do grupo criminoso contou com equipes da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (20ª CIPM), policiais civis da Delegacia de Muaná e Guarda Municipal de Muaná (GMM).