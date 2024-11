Pai e filho são assassinados a tiros em bar de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará

Lourival Pereira de Sousa e o filho, chamado Izack Menezes de Sousa, foram mortos a tiros dentro de um bar na Vila Geladinho, zona rural de Nova Ipixuna, sudeste do Pará. O crime ocorreu no final da noite de sábado (2/11), quando as vítimas e o principal suspeito consumiam bebidas alcoólicas e teriam se desentendido.

Não há informações concretas sobre o que teria ocorrido para dar início a discussão entre Lourival, Izack e o suspeito, identificado somente como ‘Sheik’. Durante a confusão, que tomou grandes proporções, o suspeito teria pego uma arma de fogo que estava no estabelecimento. Os relatos policiais são que o pai, Lourival, teria sido o primeiro a ser atingido pelos disparos.

Izack, ao ver o pai ser baleado, correu para buscar uma espingarda em um imóvel próximo. Quando ele retornou ao bar, foi surpreendido pelo suspeito que havia se escondido. O homem emboscou Izack e disparou contra ele. A segunda vítima morreu próximo ao corpo do pai, que também não resistiu. Pessoas da área acionaram a Polícia Militar e Civil, que chegou ao local e encontrou as vítimas mortas.

Com base nas informações sobre a identidade do principal suspeito, a polícia informou que o homem teria passagem pela Justiça e, inclusive, estaria na condição de evadido do sistema penitenciário do Pará.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.