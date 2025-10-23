Pai e filho morrem em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

Um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (23) deixou duas pessoas mortas e outras feridas no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Wallace Pereira Oliveira e o filho Murilo Batista Oliveira.

De acordo com informações do site Giro Portal, o acidente ocorreu por volta das 3h da manhã, no Km 1000 da BR-163, nas proximidades da comunidade Vila Isol. Os veículos envolvidos​, uma Toyota Hilux branca e um Chevrolet Onix Plus preto​, colidiram frontalmente, causando um impacto tão forte que pai e filho, que estavam no Onix, morreram ainda no local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.​

Ainda segundo o Giro Portal, outras duas ocupantes do carro, Patrícia Batista de Oliveira e Paula Batista de Oliveira, foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Novo Progresso, onde permanecem internadas.

Os ocupantes da caminhonete Hilux foram encaminhados para o distrito de Castelo de Sonhos, mas o estado de saúde deles ainda não foi informado.

Equipes da concessionária Via Brasil, responsável pela administração da rodovia, prestaram socorro às vítimas e realizaram a desobstrução da pista.