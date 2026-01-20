Pai e filha morrem e crianças ficam feridas após descarga elétrica em rua de Altamira

Pai e filha morreram após sofrerem uma descarga elétrica na manhã de segunda-feira (19), na área rural de Altamira, no sudoeste paraense. As vítimas trafegavam em uma motocicleta no momento do acidente. Duas crianças que também estavam no veículo ficaram feridas.

As vítimas foram identificadas como Francisco Ronildo Ferreira de Araújo, de 45 anos, e Roniele Silva de Araújo, de 25 anos. Eles seguiam de moto por uma estrada vicinal na Gleba Assurini. As crianças, com aproximadamente 3 anos e 18 meses, que também estavam na moto, eram as enteadas de Roniele.

Segundo apuração inicial, as quatro vítimas passavam pela via quando o veículo tocou um cabo da rede elétrica que havia se rompido durante a madrugada após a queda de uma palmeira. O fio, que continuava energizado, estava estendido sobre a estrada e acabou provocando uma descarga elétrica no momento em que a moto o atingiu.

Francisco Ronildo e a filha morreram antes da chegada do socorro, enquanto as crianças foram retiradas com vida e levadas em estado grave ao Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT). Até o final da tarde, não havia atualização oficial sobre o quadro clínico das duas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.