Padaria é alvo de ataque criminoso no Pará: 'parecia que o mundo ia acabar de tanta bala'

Uma padaria no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará, foi alvo de um ataque criminoso na madrugada desta segunda-feira (10/3). O proprietário do estabelecimento gravou um vídeo e o compartilhou nas redes sociais, mostrando como ficou a panificadora após ter sido alvo de disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, ninguém ficou ferido.

Pelas imagens é possível ver cacos de vidros das portas espalhados no chão. O dono do local conta que recebeu uma ligação no último sábado (8/3) de supostos integrantes do Comando Vermelho ordenando que ele pagasse R$ 300.

“Eu falei que não ia pagar. Não dei moral. (...) Quando foi de madrugada deram sete tiros na minha porta. Parecia que o mundo ia acabar de tanta bala que eu ouvia”, diz o homem.

A Delegacia de Mãe do Rio já está investigando o caso. Até o começo da tarde desta segunda (10/3), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no caso. Em nota, a PC comunicou que equipes da unidade policial trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.