Assalto é registrado em padaria no bairro do Telégrafo na manhã deste sábado em Belém

Um assalto foi registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (7) no bairro do Telégrafo, em Belém. Dois criminosos armados invadiram o estabelecimento comercial, renderam as pessoas que estavam no local e levaram dinheiro do caixa, além de pertences das vítimas. Até então, não há informações sobre a rua onde o crime aconteceu.

A ação, que foi registrada por meio do sistema de monitoramento do local, ocorreu por volta das 7h. De acordo com as imagens, os suspeitos chegaram de forma repentina e anunciaram o assalto, obrigando clientes e funcionários a entregarem celulares, carteiras e outros objetos de valor. O vídeo logo começou a circular nas redes sociais.

Um dos suspeitos, que vestia uma camisa preta, chega empurrando e coagindo as pessoas que estavam no local para o canto do estabelecimento. Ao perceber que se tratava de um assalto, alguns funcionários tentaram se esconder no em outro compartimento do comércio, mas um dos assaltantes percebeu a cena e obrigou essas pessoas a retornarem.

Ainda como é possível observar nas imagens, enquanto um dos criminosos recolhia os objetos do caixa, o outro vigiava o local para checar se a polícia não chegava. A ação durou pouco alguns minutos. A todo o instante, a dupla se mostrava bastante nervosa e apontava a arma para amedrontar as vítimas.

Após recolherem o dinheiro do caixa, os criminosos fugiram. Não há mais detalhes sobre o prejuízo. Ainda não há informações sobre a identidade dos assaltantes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre os casos às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.