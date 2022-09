Paciente é preso após ato de racismo contra médica do Samu: ‘Preta nojenta’

Um homem foi preso após ameaçar e xingar de forma racista uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O paciente foi identificado como por Jean Cleber Fernandes da Costa, de 43 anos. O caso aconteceu na última segunda-feira (19), na cidade de Iporá, em Goiás (GO). As informações são do Metrópoles.

A vítima foi a socorrista Kássia Karoline Barcelos, de 27 anos. A equipe foi acionada para ajudar um homem que havia desmaiado em uma rodovia da cidade. Durante o atendimento da equipe, Jean já havia recuperado a consciência. A profissional perguntou ao paciente como estava sentindo, ele respondeu: “Vontade de dar um tiro na sua cara”. Em seguida, ele teria falado: “Sua preta nojenta e feia”.

Para a Polícia Militar, a médica socorrista disse em depoimento que após a agressão racista, ela continuou o atendimento de forma profissional, mas a violência não acabou. Jean Cleber ainda teria puxado o equipamento de medir pressão, a chamado de “preta do cabelo ruim” e agrediu verbalmente a enfermeira e o motorista de puta e desgraçados.

Depois da finalização do atendimento, Kássia foi até uma delegacia e denunciou o homem. A equipe o prendeu em flagrante. Jean vai responder por injúria racial e ameaça ao servidor público no exercício de sua função. O homem foi liberado e vai responder em liberdade.