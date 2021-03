Ossada humana é encontrada no distrito de Mosqueiro, em Belém

Um ossada, aparentemente de um ser humano adulto, foi encontrada no distrito de Mosqueiro, em Belém, no início da tarde desta quinta-feira (11). Os restos mortais foram encontradas em um terreno baldio, na rua Jardim do Sol, no bairro do Murubira.

Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC) foram acionados e estão se direcionando ao local.

A ossada será removida por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Acompanhe para mais informações.