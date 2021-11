Ossada humana é encontrada em área rural de Novo Progresso, no sudoeste paraense

Uma ossada humana foi encontrada por populares na área rural de Novo Progresso, no sudoeste paraense, na tarde desta segunda-feira (1º). O achado macabro foi localizado por pessoas que trafegavam pelo local, 30 quilômetros à direita da ponte sobre o rio do Jamanxim. A polícia foi acionada e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. As informações são do veículo Folha do Progresso.

Nenhum documento, roupas ou qualquer outro objeto foi encontrado ao lado da ossada para identificar se os restos mortais pertenciam a um homem ou a uma mulher.Também não há pistas do que possa ter ocorrido: se foi um homicídio ou morte por causas naturais. Nenhum envolvido no suposto crime, seja na execução ou no descarte da ossada foi identificado pelas autoridades policiais.

O material foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) e deve ser periciado por peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), os únicos capazes de analisar os restos mortais.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.