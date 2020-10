Ossada encontrada em Marabá pode ser de estagiário da OAB-PA

Populares que residem próximo à ponte do Rio Novilha, a 14 quilômetros do perímetro urbano de Marabá, na BR-230, encontraram uma ossada e, cerca de 20 metros adiante, uma mala com roupas, calçados, livros, anotações e documentos de identificação de Wilkson Nunes Silveira, 48 anos, natural de São Luís (MA). Pela configuração do local do crime e os objetos encontrados, presume-se que pertençam à vítima.

Próximo aos restos mortais foram encontrados documentos de Wilkson Nunes Silveira (Foto: Josseli Carvalho)

Wilkson era bacharel em Direito e tinha carteira de estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - Seção Pará). Uma guarnição 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) esteve no local e isolou a área para conservação das provas que foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML).

No local foi encontrado ainda um capacete de cor laranja, geralmente usado por mototaxistas. O adiantado estado de decomposição do corpo indica que a vítima já estaria morta há algum tempo.

A Polícia atua, agora, no levantamento da causa da morte de Wilkson, para definir se o caso é de homicídio ou outra situação. A OAB Subseção Marabá está acompanhando as investigações.