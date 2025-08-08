Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Ossada com as mãos amarradas é localizada em área de mata em Marabá

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (7), na Vila Murumuru

O Liberal
fonte

Ossada com as mãos amarradas é localizada em área de mata em Marabá. (Foto: Divulgação)

Uma ossada humana com indícios de crime foi localizada em uma área de mata na Estrada da Vila Murumuru, na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (7). Segundo as informações iniciais, o esqueleto apresentava sinais de que a vítima estava com as mãos amarradas no momento da morte.

Os ossos foram encontrados por volta das 13h30, próximo a uma chácara. De acordo com o Portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que um homem acionou o 13º Posto Policial Destacado, em Morada Nova, informando que havia uma ossada na região. Uma equipe foi ao local e constatou o caso. No entanto, informou que não foi possível fazer a identificação da vítima.

A Polícia Científica foi acionada e os peritos identificaram que as mãos da pessoa foram amarradas para trás, o que indica um assassinato. Porém, não foi possível identificar a causa da morte no local ou há quanto tempo o corpo estava na mata. Além disso, a perícia deve esclarecer se o possível crime ocorreu na área ou foi desovado ali. Um laudo, após exame necroscópico feito no Instituto Médico Legal (IML), poderá apontar essas informações.

Dadas as condições dos restos mortais, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil também foi acionada e deverá iniciar um inquérito para identificar quem era a vítima e as circunstâncias da morte, além de possíveis autores do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

