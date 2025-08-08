Ossada com as mãos amarradas é localizada em área de mata em Marabá

Uma ossada humana com indícios de crime foi localizada em uma área de mata na Estrada da Vila Murumuru, na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (7). Segundo as informações iniciais, o esqueleto apresentava sinais de que a vítima estava com as mãos amarradas no momento da morte.

Os ossos foram encontrados por volta das 13h30, próximo a uma chácara. De acordo com o Portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que um homem acionou o 13º Posto Policial Destacado, em Morada Nova, informando que havia uma ossada na região. Uma equipe foi ao local e constatou o caso. No entanto, informou que não foi possível fazer a identificação da vítima.

A Polícia Científica foi acionada e os peritos identificaram que as mãos da pessoa foram amarradas para trás, o que indica um assassinato. Porém, não foi possível identificar a causa da morte no local ou há quanto tempo o corpo estava na mata. Além disso, a perícia deve esclarecer se o possível crime ocorreu na área ou foi desovado ali. Um laudo, após exame necroscópico feito no Instituto Médico Legal (IML), poderá apontar essas informações.

Dadas as condições dos restos mortais, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil também foi acionada e deverá iniciar um inquérito para identificar quem era a vítima e as circunstâncias da morte, além de possíveis autores do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.