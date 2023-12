Orelha de adolescente é cortada em tentativa de homicídio, em Altamira

Um adolencente de 18 anos teve a orelha cortada e sofreu vários cortes pelo corpo durante uma tentativa de homicídio no domingo (03), na Rua lpê do bairro Jatobá, em Altamira, sudoeste paraense. Conforme as informações iniciais, após o crime, o suspeito teria fugido do local. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde no município.

Após o crime, uma ação policial foi realizada pela cidade na tentativa de encontrar o suspeito. Várias pessoas foram abordadas, mas o autor das facadas não foi encontrado.

Conforme o Portal Confirma Notícia, em junho deste ano o mesmo jovem, que na época tinha 17 anos, teria tido a língua cortada supostamente a mando do tráfico. Os policiais teriam, ainda, chegado à autora do crime contra o adolescente, na Rodovia Transamazônica, no perímetro urbano de Altamira. Conforme o portal, uma semana depois desta prisão, um outro suspeito do crime também teria sido preso. Ele teria mandado cortar a língua do adolescente durante uma tortura pois menino seria testemunha de um assassinato, crime ocorrido um dia antes da violência contra o adolescente.

Não há informações sobre o estado de saúde do adolescete. Mais investigações serão feitas para ajudar a elucidar o caso e encontrar o autor da facada contra a vítima.