Operação Tentáculos apreende quase sete toneladas de alimentos de origem clandestina no Pará

Quase sete toneladas de produtos alimentícios de origem clandestina foram apreendidos por fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) durante a Operação Tentáculos, realizada entre os dias 2 e 14 de agosto em vários municípios do Pará para coibir irregularidades no trânsito de mercadorias e produtos. 27 autos de infração foram aplicados e diversas cargas de produtos com irregularidades sanitárias foram apreendidas.

De acordo com a Adepará, no total, foram apreendidas seis toneladas de peixe resfriado sem procedência, 225 quilos de queijo clandestino, 12 volumes de laticínios transportados sem refrigeração, 45 quilos de carne de suínos provenientes de abates clandestinos, 200 quilos de massa de caranguejo sem refrigeração, 30 quilos de camarão rosa e 81 volumes de leite fermentado.

Durante a operação, foram abordados e fiscalizados mais de 200 veículos criteriosamente selecionados, com a aplicação de 27 autos de infração, totalizando 20.565 Unidades de Padrão Fiscal (UPFs). A operação foi realizada de maneira integrada, na qual cada órgão atuou dentro de sua competência para coibir as irregularidades.

Alimentos eram transportados sem refrigeração (Divulgação)

A operação foi composta por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Polícia Federal (PF), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Receita Federal do Brasil (RFB) e Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa).

"As ações periódicas de fiscalização fixa e móvel são relevantes para manter a regularização dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. Esse trabalho é considerado essencial e continua sendo realizado mesmo durante a pandemia de covid 19. É uma forma de garantir alimentos de qualidade ao consumidor paraense", explicou o diretor geral da Adepará, Jamir Paraguassu Macedo.