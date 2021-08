Operação Samaúma apreende maquinário utilizado no desmatamento ilegal, na Floresta Nacional do Amana

A Operação "Samaúma" segue sendo realizada em terras indígenas e unidades de conservação do Pará, em combate a crimes ambientais. Nas últimas segunda (9) e terça-feira (10), o Comando Conjunto do Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, Comando do 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, auxiliou na apreensão de ferramentas para desmatamento e óleo diesel na Floresta Nacional do Amana, localizada entre os municípios de Itaituba, Jacareacanga e Maués.

A ação ocorreu em apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelas apreensões. Militares do 53º Batalhão de Infantaria de Selva auxiliaram os agentes do órgão fiscalizador para encontrar a área de garimpo e acampamento ilegal.

Ao todo, foram encontrados quatro computadores, três dragas, um caminhão, mais de 20.000 litros de óleo diesel, 14 motores usados no garimpo, além de motosserra, motor de voadeira, e demais ferramentas e materiais utilizados no ilícito. Após a ação, os materiais foram inutilizados pelos agentes e foi aplicada multa aos infratores.

A Floresta Nacional do Amana, criada em 13 de fevereiro de 2006, está localizada na região oeste do estado do Pará, nos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Maués tem um total de 682.561 hectares. A área foi sobrevoada utilizando uma aeronave HM-4 Jaguar, do 1° Batalhão de Aviação do Exército.

Operação Samaúma

A Operação Samaúma, de garantia da lei e da ordem ambiental, ocorre em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou sob posse da União e, mediante requerimento do Governador, em outros sítios do estado. Todas as atividades ocorrem em conjunto com órgãos e agências de proteção ambiental e de segurança pública.

Conforme o decreto número 10.730, de 28 de junho de 2021, a atuação dos militares do CCjN, que iniciou dia 28 de junho, ocorre nos municípios paraenses de Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, São Félix do Xingu e Trairão e seguem até o dia 31 de agosto de 2021.

O nome da Operação homenageia a árvore conhecida como rainha da Amazônia, que guarda e distribui água para outras espécies e também pode ser chamada de mafumeira, sumaúma e kapok.